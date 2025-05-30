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11:00, 30 мая 2025Мир

Соратники Маска уволятся после его ухода из администрации США

ABC: Высокопоставленные сотрудники DOGE покинут администрацию вслед за Маском
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Несколько высокопоставленных сотрудников департамента эффективности правительства США (DOGE) покинут администрацию президента США Дональда Трампа вслед за американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в Белом доме.

«Несколько высокопоставленных чиновников DOGE находятся в процессе ухода из администрации Трампа», — сказано в сообщении.

Среди них — главный юрист DOGE Джеймс Бернхем, помощник Маска Стив Дэвис и старший советник и пресс-секретарь DOGE Кэти Миллер.

О решении Маска покинуть свой пост в американской администрации стало известно 29 мая. В своем обращении миллиардер поблагодарил Трампа за возможность сократить «расточительные расходы» правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.

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