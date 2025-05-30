Соратники Маска уволятся после его ухода из администрации США

ABC: Высокопоставленные сотрудники DOGE покинут администрацию вслед за Маском

Несколько высокопоставленных сотрудников департамента эффективности правительства США (DOGE) покинут администрацию президента США Дональда Трампа вслед за американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в Белом доме.

«Несколько высокопоставленных чиновников DOGE находятся в процессе ухода из администрации Трампа», — сказано в сообщении.

Среди них — главный юрист DOGE Джеймс Бернхем, помощник Маска Стив Дэвис и старший советник и пресс-секретарь DOGE Кэти Миллер.

О решении Маска покинуть свой пост в американской администрации стало известно 29 мая. В своем обращении миллиардер поблагодарил Трампа за возможность сократить «расточительные расходы» правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.