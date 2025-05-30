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14:15, 30 мая 2025Мир

Спецпредставитель Путина ответил на слова Келлога о расширении НАТО

Дмитриев: Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Так на слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о расширении НАТО ответил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

«Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса. Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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