Дмитриев: Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены

Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Так на слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о расширении НАТО ответил спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

«Коренные причины украинского кризиса должны быть устранены. Глобальная безопасность требует ясных умов и реалистичных подходов», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса. Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.