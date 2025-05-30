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07:31, 30 мая 2025Экономика

Спрогнозировано увеличение роста производства чугуна в России

«Ъ»: Россия может нарастить производство чугуна на 13% к 2030 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Рост производства чугуна в России до 57,6 миллиона тонн к 2030 году (+13 процентов к уровню 2024 года) прогнозируется в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков S&P Global.

В то же время эксперты считают эти оценки оптимистичными и связывают их реализацию с изменением мировой конъюнктуры.

Уточняется, что в 2025 году выпуск чугуна может увеличиться до 53,1 миллиона тонн с 51 миллиона тонн в прошлом.

Кроме того, специалист фиксируют сдержанный спрос: потребление стали в 2025 году может упасть до 38 миллионов тонн. Также экспортные перспективы ограничены квотами ЕС и конкуренцией с Китаем. Потому цены на чугун держатся на уровне 315-320 долларов за тонну.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывает план поддержки металлургической отрасли, которая в последнем полугодии начала сокращать объемы производства из-за слабости внутреннего спроса и санкций.

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