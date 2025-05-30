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14:46, 30 мая 2025Силовые структуры

Спрятанная в сварочном аппарате партия наркотиков из Польши попала на видео

Таможенники пресекли ввоз наркотиков из Польши, спрятанных в сварочном аппарате
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Российские таможенники обнаружили почти три килограмма метилэфедрона, спрятанных внутри сварочного аппарата из Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева и предоставила видео.

На кадрах видно, как сотрудники находят запрещенные вещества в коробке с инструментом при помощи интроскопа. Далее на ролике они вскрывают сварочный аппарат и задерживают злоумышленника, планировавшего сбывать наркотики на территории Донецка.

Сварочный аппарат оказался внутри микроавтобуса, следующего в Донецк из Польши. По словам водителя, инструмент ему передал житель Варшавы и попросил отдать его незнакомому мужчине по прибытии. На пункте пропуска Бурачки внутри него были обнаружены запрещенные вещества.

Вскоре получателя «посылки» задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере») УК РФ. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Северной Осетии таможенники пресекли контрабанду капсул с сильнодействующим веществом на шесть миллионов рублей.

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