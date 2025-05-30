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12:37, 30 мая 2025Мир

Стало известно о «душевных страданиях» Трампа

AP: Адвокат Трампа заявил в суде о его душевных страданиях из-за интервью Харрис
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп испытал «душевные страдания» из-за интервью его соперницы на прошедших президентских выборах Камалы Харрис телеканалу CBS. Об этом говорится в документах, поданных в суд адвокатами главы государства, сообщает Associated Press (AP).

«По словам адвокатов, внимание к интервью нанесло ущерб статусу Трампа как "создателя контента". (...) Трамп также утверждает, что интервью было отредактировано в интересах Харрис», — сказано в сообщении.

Как утверждается, Трамп выразил протест из-за монтажа двух телепередач CBS «60 минут» и «Лицом к нации». Адвокаты президента указали на то, что Харрис дала два разных ответа на один и тот же вопрос ведущего Билла Уитакера в двух программах, показанных в течение одного дня. В свою очередь в CBS утверждают, что оба фрагмента были вырезаны из длинного ответа Харрис в интересах сокращения хронометража.

Ранее Дональд Трамп призвал лишить лицензии американскую программу «60 минут» на канале CBS, назвав ее «бесчестным политическим деятелем, замаскированным под новости». Это произошло после того, как интервью для передачи дал президент Украины Владимир Зеленский.

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