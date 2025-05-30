Марочко: Купянск начинают брать в охват после взятия под контроль Кондрашовки

Купянск в Харьковской области начинают брать в охват после взятия под контроль населенного пункта Кондрашовка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, установление контроля над Кондрашовкой «говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск». Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации.

Он считает, что украинская армия может стянуть резервы для остановки российского наступления на этом направлении.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины понесли большие потери в Кондрашовке и позже пустились в бегство из населенного пункта.