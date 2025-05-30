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18:11, 30 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о начале окружения Купянска

Марочко: Купянск начинают брать в охват после взятия под контроль Кондрашовки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Купянск в Харьковской области начинают брать в охват после взятия под контроль населенного пункта Кондрашовка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, установление контроля над Кондрашовкой «говорит о планомерном продвижении и охвате населенного пункта Купянск». Марочко отметил, что Вооруженные силы Украины оказались в сложной ситуации.

Он считает, что украинская армия может стянуть резервы для остановки российского наступления на этом направлении.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины понесли большие потери в Кондрашовке и позже пустились в бегство из населенного пункта.

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