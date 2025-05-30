Белоусов заявил о бегстве бойцов ВСУ из населенного пункта в зоне спецоперации

Белоусов: Бойцы ВСУ понесли большие потери в Кондрашовке и пустились в бегство

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), понеся большие потери, пустились в бегство из Кондрашовки в Харьковской области, занятой российскими военнослужащими. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

Обращаясь к командованию и личному составу 121-го мотострелкового полка, занявшего поселок, министр подчеркнул, что бойцы проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении. «В результате их профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — сказал Белоусов.

Он добавил, что за мужество и отвагу при выполнении поставленных задач государственными наградами и ведомственными знаками отличия награждены более 3600 бойцов полка.

Минобороны России отчиталось о взятии Кондрашовки под контроль 30 мая. Помимо этого, за неделю с 24 по 30 мая российские войска взяли под контроль в зоне специальной военной операции еще 12 населенных пунктов: Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку Сумской области, Строевку Харьковской области, а также Ступочки, Романовку, Старую Николаевку, Гнатовку, Шевченко Первое, Отрадное и Зеленое Поле Донецкой народной республики.