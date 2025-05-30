Стало известно о смерти мирных россиян в украинском плену

Вице-спикер ГД Кузнецова сообщила о смерти мирных россиян в украинском плену

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о смерти мирных россиян, вывезенных из Курской области и оказавшихся в украинском плену. По ее словам, это происходило из-за жесткого обращения и не оказанной вовремя медицинской помощи, передает ТАСС.

«Особое внимание было уделено разговору с пленными [российскими мирными жителями], которые сейчас проходят лечение в одной из наших больниц. Страшные факты нахождения в плену сложно пересказать: [люди не выживали] из-за неоказанной медицинской помощи и, скажем так, жестокого обращения», — отметила парламентарий. Деталей, как и точное число не выживших в плену россиян, она не привела.

Кузнецова также заявила о проведении расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних. Она подчеркнула, что эти факты необходимо фиксировать, чтобы о них стало известно на международном уровне.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины до сих пор остаются 34 мирных жителя. По ее словам, в последнее время условия их содержания резко ухудшились.