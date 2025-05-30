Судебный пристав помог мужчине с приступом эпилепсии в российском аэропорту

Судебный пристав помог мужчине с приступом эпилепсии в аэропорту Красноярска

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по городу Игарка помог мужчине, у которого случился приступ эпилепсии в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУФССП России по Красноярскому краю.

21 мая 38-летний житель российского региона Игорь Кончаков возвращался из отпуска домой в Играрку. Когда мужчина ожидал посадку на рейс, молодой человек недалеко от него упал на пол во время приступа эпилепсии. Пристав сразу же подбежал к нему и уложил его на бок, придерживая голову и тело в таком положении, чтобы не дать ему задохнуться.

Окружающие советовали Кончакову перевернуть молодого человека на спину и прижать ему язык посторонним предметом. «Игорь их не послушал и не позволил неправильными действиями нанести вред человеку без сознания», — говорится в источнике.

Кончаков находился с пассажиром до окончания приступа, дождался приезда скорой помощи и рассказал медикам о случившемся.

«Своими грамотными действиями и неравнодушным отношением Игорь Кончаков помог избежать возможных негативных последствий для здоровья пострадавшего», — указано в публикации.

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