Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:48, 30 мая 2025Моя страна

Судебный пристав помог мужчине с приступом эпилепсии в российском аэропорту

Судебный пристав помог мужчине с приступом эпилепсии в аэропорту Красноярска
Алина Черненко

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по городу Игарка помог мужчине, у которого случился приступ эпилепсии в аэропорту Красноярска. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУФССП России по Красноярскому краю.

21 мая 38-летний житель российского региона Игорь Кончаков возвращался из отпуска домой в Играрку. Когда мужчина ожидал посадку на рейс, молодой человек недалеко от него упал на пол во время приступа эпилепсии. Пристав сразу же подбежал к нему и уложил его на бок, придерживая голову и тело в таком положении, чтобы не дать ему задохнуться.

Материалы по теме:
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
«Приступ при взгляде на баннер — нередкий случай» Как живут россияне, которых может убить мерцающая реклама?
26 октября 2020
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

Окружающие советовали Кончакову перевернуть молодого человека на спину и прижать ему язык посторонним предметом. «Игорь их не послушал и не позволил неправильными действиями нанести вред человеку без сознания», — говорится в источнике.

Кончаков находился с пассажиром до окончания приступа, дождался приезда скорой помощи и рассказал медикам о случившемся.

«Своими грамотными действиями и неравнодушным отношением Игорь Кончаков помог избежать возможных негативных последствий для здоровья пострадавшего», — указано в публикации.

Ранее в Адыгее полицейский спас 13-летнюю школьницу, оказавшуюся в водной ловушке в бурной реке Белой. Правоохранитель незамедлительно бросился в воду и вывел девочку на сушу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила об ответе на удар Taurus по ее территории

    Бывший российский мэр под видом военной службы пытался уйти из-под следствия

    Трамп и Си Цзиньпин захотели созвониться

    У жены российского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве

    В Курской области при ударе украинского FPV-дрона пострадал мирный житель

    Пьяный пассажир самолета избил стюардесс и был выдворен с рейса под аплодисменты

    В России испытали FPV-дробовик

    На Украине сообщили о гибели наемника ВСУ из Новой Зеландии

    На Анталью обрушился торнадо

    Российского актера похоронили спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости