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13:14, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущая заигралась с собакой и не захотела брать интервью

Телеведущая Сюзанна Рид отвлеклась от проведения интервью на собаку
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: mirror.co.uk

Ведущую шоу «Доборе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) Сюзанну Рид отвлек от проведения интервью неожиданный гость — собака Инка, которая пришла в студию вместе с братом принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Джеймсом Миддлтоном.
На это обратило внимание издание The Mirror.

Пока Миддлтон делился с ведущей историей о том, как питомцы помогали ему справляться с тяжелыми моментами его жизни, телеведущая активно гладила прижавшуюся к ней Инку. «Я едва услышала то, что ты сейчас сказал. Я в моменте с Инкой. И это, к сожалению, означает, что я не могу больше уделять внимание никому другому», — в шутку объяснила свое нежелание брать интервью заигравшаяся с собакой телеведущая.

В ответ на это Миддлтон отметил, что домашние животные могут повысить продуктивность на работе, и отметил, что в то же время на них очень легко отвлечься.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Лорейн Келли назвала худшего гостя интервью за свою 40-летнюю карьеру в журналистике. По воспоминаниям телеведущей, ею стала певица Леди Гага.

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