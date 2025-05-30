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17:07, 30 мая 2025Бывший СССР

Токаев обменялся комплиментами с лидером страны НАТО

Токаев встретился премьером Италии Мелони и обменялся комплиментами
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился премьером Италии Джорджией Мелони в Астане и обменялся комплиментами. Об этом пишет Tengrinews в своем Telegram-канале.

Мелони назвала Токаева одним из наиболее прагматичных президентов, которых я встречала в своей жизни. Также премьер Италии поблагодарила своего казахстанского коллегу за продуктивный разговор.

Токаев же назвал Мелони «выдающимся и самым заметным политическим деятелем современности».

Их встреча прошла в преддверии саммита «Центральная Азия — Италия», который состоялся в Казахстане. В нем приняли участие лидеры всех постсоветских стран Средней Азии.

17 мая Касым-Жомарт Токаев созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Последний поздравил своего коллегу с днем рождения, а также обсудил с ним прошедшие накануне российско-украинские переговоры в Стамбуле.

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