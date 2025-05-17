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13:07, 17 мая 2025Бывший СССР

Путин и Токаев обсудили прошедшие в Стамбуле переговоры

Путин по телефону обсудил с Токаевым прошедшие в Стамбуле переговоры
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в день рождения политика. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе телефонного разговора Путин и Токаев выразили удовлетворение высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями о прошедших в Стамбуле российско-украинских переговорах.

Кроме того, Токаев отметил, что мероприятия в Москве, посвященные 80-летию Великой Победы, на которых он присутствовал, прошли в торжественной атмосфере и вызвали широкий позитивный отклик во многих странах мира.

Ранее посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия получила выгоду от встречи с Украиной в Стамбуле — благодаря тому, что она состоялась, Москву не смогут обвинить в срыве мирных переговоров, негативно повлияв на диалог России и США.

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