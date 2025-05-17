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23:13, 16 мая 2025Мир

В МИД рассказали о полученной Россией выгоде от переговоров в Стамбуле

Мирошник: Переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия получила выгоду от встречи с Украиной в Стамбуле — благодаря тому, что она состоялась, Москву не смогут обвинить в срыве мирных переговоров, негативно повлияв на диалог России и США. Таким мнением поделился в Telegram-канале посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Главное, что диалог сторон начат! Мы показали украинцам, что это не так и страшно… Но этот этап не позволил и им, и их европейским кураторам сорвать диалог США и РФ», — написал Мирошник.

Чиновник считает, что изначально украинская сторона не планировала искать мирного решения на этих переговорах. По его мнению, с их помощью Киев хотел взять передышку для перевооружения и перегруппировки войск, однако не сумел этого добиться.

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«При этом мы понимаем, что сам факт такой встречи никакой "добавочной стоимости" не даст. Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны. Одним "разговорным жанром" тут не обойдется», — добавил Мирошник.

Ранее чиновник заявил, что встретиться с украинской делегацией в Стамбуле стоило хотя бы ради того, чтобы достичь договоренности об обмене пленными.

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