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17:45, 16 мая 2025Мир

В МИД оценили результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Мирошник: Обмен пленными стоил того, чтобы встречаться в Стамбуле
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной стала значимым гуманитарным результатом переговоров в Стамбуле. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными — значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях. Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле», — сказал политик.

Ранее появилась информация, что Россия и Украина во время переговоров в Стамбуле договорились совершить крупнейший обмен пленными за время конфликта. Сообщается, что обмен состоится в формате «1000 на 1000».

Переговоры представителей России и Украины начались в пятницу, 16 мая, в 13:35 по московскому времени и длились более часа.

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