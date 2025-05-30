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19:19, 30 мая 2025Бывший СССР

Токаев раскрыл планы по вступлению Казахстана в БРИКС

Токаев: Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Астана имеет статус наблюдателя в организации, который политик считает вполне достаточным.

«Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что у БРИКС нет постоянных структур, устава, секретариата и программ.

В декабре 2024 года Казахстан официально получил статус партнера БРИКС. Он начал действовать с 1 января 2025 года.

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