В Казахстане подтвердили статус партнера БРИКС

В МИД Казахстана подтвердили получение статус партнера БРИКС

В МИД Казахстана подтвердили получение Астаной статуса партнера БРИКС. Об этом сообщил представитель ведомства Айбек Смадияров.

В МИД подтвердили, что статус будет действовать с 1 января 2025 года. Это первое потверждение информации со стороны Астаны.

23 декабря помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о готовности девяти стран стать партнерами межгосударственного объединения БРИКС. Среди них три страны бывшего СССР: Белоруссиия, Казахстан и Узбекистан.

О своей готовности также заявили представители Боливии, Индонезии, Кубы, Малайзии, Таиланда и Уганды.