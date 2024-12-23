В Кремле раскрыли список новых стран-партнеров БРИКС

Ушаков: девять стран станут партнерами БРИКС с 1 января 2025 года

Россия получила от девяти стран подтверждения о готовности стать партнерами межгосударственного объединения БРИКС, и этот статус им будет присвоен с 1 января 2025 года. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Подтверждения о готовности стать странами-партнерами БРИКС на сегодняшний день поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана. С 1 января эти государства официально обретут этот статус», — отметил представитель Кремля.

Также Ушаков добавил, что Москва ожидает ответ на приглашения еще от четырех стран.

Ранее Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию.