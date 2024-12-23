Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 23 декабря 2024Мир

В Кремле раскрыли список новых стран-партнеров БРИКС

Ушаков: девять стран станут партнерами БРИКС с 1 января 2025 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия получила от девяти стран подтверждения о готовности стать партнерами межгосударственного объединения БРИКС, и этот статус им будет присвоен с 1 января 2025 года. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Подтверждения о готовности стать странами-партнерами БРИКС на сегодняшний день поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана. С 1 января эти государства официально обретут этот статус», — отметил представитель Кремля.

Также Ушаков добавил, что Москва ожидает ответ на приглашения еще от четырех стран.

Ранее Ушаков заявил, что Саудовская Аравия приглашена в БРИКС в качестве страны-участницы, однако Эр-Рияд не торопится принимать окончательное решение о вступлении в организацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Владелец «Главпродукта» раскритиковал передачу его активов Росимуществу

      Украинцев предупредили о пуске «Орешника»

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше