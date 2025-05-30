Трамп намекнул на новые планы Маска в администрации США словами «будет метаться туда-сюда»

Трамп: Маск на самом деле никуда не уходит, он будет метаться туда-сюда

Президент США Дональд Трамп на прощальном мероприятии с покидающим работу в DOGE Илоном Маском намекнул о том, что бизнесмен планирует остаться в администрации. Трансляцию вел телеканал CNBS.

«Илон на самом деле не уйдет, он будет метаться туда-сюда. Это его детище, он будет заниматься множеством дел», — сказал американский лидер. По его словам, многие сотрудники департамента перейдут в федеральное правительство.

Трамп назвал Маска «одним из величайших бизнес-лидеров и новаторов, которых когда-либо рождал мир». Бизнесмен, в свою очередь, пообещал, что останется другом и советником президента США.

О решении Маска покинуть свой пост в американской администрации стало известно 29 мая. В своем обращении миллиардер поблагодарил Трампа за возможность сократить «расточительные расходы» правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.

