Турция прокомментировала перспективу вступления Украины в НАТО

МИД Турции: Вопрос вступления Украины в НАТО остается дискуссионным в альянсе

Вопрос вступления Украины в НАТО остается дискуссионным внутри альянса, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Его цитирует ТАСС.

«Вопрос НАТО и Украины — это очень серьезная тема обсуждения внутри альянса. Дискуссии идут уже давно, и у них есть различные параметры. Принимается во внимание и реальность продолжающейся войны», — сказал турецкий министр, отметив, что дискуссии между членами блока продолжаются.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.