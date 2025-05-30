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13:14, 30 мая 2025Мир

Турция прокомментировала перспективу вступления Украины в НАТО

МИД Турции: Вопрос вступления Украины в НАТО остается дискуссионным в альянсе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Вопрос вступления Украины в НАТО остается дискуссионным внутри альянса, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Его цитирует ТАСС.

«Вопрос НАТО и Украины — это очень серьезная тема обсуждения внутри альянса. Дискуссии идут уже давно, и у них есть различные параметры. Принимается во внимание и реальность продолжающейся войны», — сказал турецкий министр, отметив, что дискуссии между членами блока продолжаются.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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