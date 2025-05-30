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11:21, 30 мая 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире показала внешность на архивных фото

Украинская модель Анастасия Покрищук показала внешность до увеличения щек
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Анастасия Покрищук

Анастасия Покрищук. Кадр: DOCTOR CHO / YouTube

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала внешность на архивных фото. Соответствующие посты появились в ее Telegram-канале.

На одном из кадров сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших щек в мире, позировала в торговом центре. Она сидела на скамье в розовой майке и черных легинсах. При этом волосы девушки окрашены в блонд, а скулы не увеличены.

Также модель опубликовала снимок, на котором предстала в черном топе и трусах, демонстрируя мышцы на теле. «Кто-то помнит меня качком?» — поинтересовалась она в подписи.

В январе Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.

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