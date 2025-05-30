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02:02, 30 мая 2025Забота о себе

Уролог связал проблемы в постели с серьезными болезнями

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Иногда проблемы в постели у мужчин говорят о наличии серьезных болезней, рассказал уролог-андролог Алмаз Рахимов. Его цитирует издание Ufatime.ru.

По словам Рахимова, невозможность поддерживать полноценную эрекцию может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой системе, гормональные сбои или психологические проблемы — в этом случае нужна консультация кардиолога, эндокринолога и психотерапевта. В свою очередь, преждевременная эякуляция (если половой акт длится менее двух минут), может говорить о нарушениях в урогенитальной сфере, что требует диагностики и лечения у уролога, добавил врач.

Снижение либидо может быть связано с психологическим стрессом, эндокринными нарушениями или ухудшением кровоснабжения половых органов, что также требует обращения к терапевту, подчеркнул, уролог. Должно насторожить, уверен Рахимов, и отсутствие удовольствия при оргазме или задержка разрядки — это может быть вызвано хроническими воспалениями простаты и мочевого пузыря.

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