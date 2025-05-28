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05:06, 28 мая 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о распространенной причине отсутствия эрекции

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ослабленные или напряженные мышцы тазового дна могут спровоцировать проблемы с потенцией, предупредили физиотерапевты Сьюзи Гронски и Лорен Гарджес. В беседе с Men's Health они рассказали, как решить трудности с эрекцией.

Специалистки объяснили, что мышцы тазового дна удерживают мочевой пузырь, простату и прямую кишку. Среди них есть один участок, называемый урогенитальным треугольником, который играет важную роль в достижении и поддержании эрекции, а также в эякуляции. «С возрастом простата увеличивается, что может провоцировать дисфункцию тазового дна. Это может привести к проблемам со здоровьем, включая недержание мочи и кала, частое мочеиспускание и позывы, эректильную и эякуляторную дисфункцию, боль в мошонке и боль в области таза», — объяснила Гаджес.

Гронски добавила, что заподозрить дисфункцию тазового дна можно самостоятельно. Для этого она посоветовала сесть на шар для йоги или полотенце так, чтобы на промежность оказывалось небольшое давление. Затем нужно напрячь и расслабить мышцы, которые используются, чтобы остановить поток мочи. По словам врача, если при этом никаких ощущений, не возникает, то это признак слабых или слишком напряженных мышц тазового дна.

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Эксперты добавили, что решить проблему помогают специальные упражнения для интимных мышц. Чтобы подобрать правильную терапию, они рекомендовали обратиться к врачу.

Ранее уролог Марк Гадзиян назвал ключевые причины проблем с потенцией. По его словам, трудности с достижением эрекции могут возникнуть из-за диабета и болезней сердца.

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