Уроженку Киргизии лишили гражданства России за угрозу нацбезопасности

Уроженку Киргизии лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности

На Камчатке 39-летнюю уроженку Киргизии лишили российского гражданства из-за угроз национальной безопасности. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Причиной стало установление фактов совершения женщиной действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ и негативно влияющих на общественно-политическую стабильность», — указано в сообщении.

Женщина получила паспорт РФ в 2020 году. Ей дали три дня на то, чтобы она покинула территорию России.

Ранее уроженца одной из республик Центральной Азии лишили российского гражданства из-за конфликта на межнациональной почве. Он говорил о превосходстве ислама над другими религиями, публично оскорблял россиян и угрожал им ножом.