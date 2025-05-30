В ДУМ России пожаловались на рейды «мужчин в балаклавах»

В Духовном управлении мусульман России пожаловались на рейды мужчин в балаклавах

В Духовном управлении мусульман России (ДУМ) пожаловались на рейды мужчин в балаклавах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ДУМ в Telegram.

Речь, вероятно, идет о «Русской общине», публикация о деятельности которой прикреплена к посту ДУМ. Там обратили внимание на то, что активисты закрывают свои лица, несмотря на декларируемую борьбу с никабами, которые также скрывают лица.

По мнению ДУМ, деятельность активистов противоречит основам российской государственности, а именно — нарушением монополии на насилие. В религиозной организации заявили, что «мужчины в балаклавах» больше всех выиграли от отказа запрещать никабы и другие скрывающие лицо аксессуары.

Ранее в ДУМ России назвали фейком появившиеся в сети сообщения о якобы выплатах россиянкам за принятие ислама. Перед этим в сети была опубликована фотография якобы подготовленной ДУМ листовки, авторы которой предлагали платить матерям за обращение в ислам. «От имени Духовного управления мусульман Москвы и лично сообщаю, что это — очередная провокация», — заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.