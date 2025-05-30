Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:47, 30 мая 2025Интернет и СМИ

В КНР рассказали о возмутивших Запад двух подарках Путина Китаю

Sohu: Два важных шага Путина в отношении Китая за 72 часа возмутили Запад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Россия в течение 72 часов сделала два важных шага в отношении Китая. Об этом сообщило китайское издание Sohu (АБН24 опубликовал эксклюзивный перевод статьи).

В частности, РФ увеличила объем поставок нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн. Контракт рассчитан на десять лет. Такая сделка позволит Москве ежегодно получать от КНР миллиарды долларов, отметили китайские журналисты. Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона открыто предоставляет Китаю информацию о переговорах с США.

Отмечается, что такие неожиданные «подарки» Москвы вызвали недовольство в США и Европе, поскольку фактически свели на нет все усилия Запада по оказанию давления на Россию.

В апреле Андрей Руденко заявил, что Россия будет поставлять Китаю столько нефти, сколько потребуется. По его словам, КНР действует в национальных интересах и закупает сырье за рубежом, если ей это необходимо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча больше напоминала стрелку». Генерал-майор ФСБ назвал подозрительные детали в подрыве ветерана СВО Гурциева

    Врач предупредил о риске использования одного полотенца на двоих

    Россиянку избили шейкером с водой в фитнес-клубе

    Определились финалисты Кубка Стэнли

    Шац сравнил эмиграцию с травмой

    Стоимость летнего гардероба в России подсчитали

    Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат изменился в зоне СВО

    Перспективы McDonald’s вернуться в Россию оценили

    Россиянин пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков и поплатился

    На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости