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13:09, 30 мая 2025Мир

В Кремле ответили на слова спецпосланника Трампа о расширении НАТО

Песков: РФ рада, что обеспокоенности по расширению НАТО находят понимание в США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Россия рада, что ее обеспокоенности по расширению НАТО находят понимание в США. Так на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы рады, что эти разъяснения различные президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне. И, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал он.

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса. Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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