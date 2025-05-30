В Кремле ответили на слова спецпосланника Трампа о расширении НАТО

Песков: РФ рада, что обеспокоенности по расширению НАТО находят понимание в США

Россия рада, что ее обеспокоенности по расширению НАТО находят понимание в США. Так на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы рады, что эти разъяснения различные президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне. И, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал он.

Ранее Келлог назвал обоснованной обеспокоенность России расширением Североатлантического альянса на восток. Он добавил, что аналогичную позицию разделяет и ряд других государств альянса. Спецпредставитель Трампа также подчеркнул, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня.