В Кремле рассказали о послании Путина Западу

Песков: Путин разъясняет позицию РФ о недопустимости расширения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин последовательно разъясняет западным коллегам позицию РФ о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, в Вашингтоне демонстрируют понимание российской позиции по НАТО.

Ранее спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение Североатлантического альянса к границам России, поскольку обеспокоенность Москвы по этому вопросу обоснована.