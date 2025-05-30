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13:07, 30 мая 2025Мир

В Кремле рассказали о послании Путина Западу

Песков: Путин разъясняет позицию РФ о недопустимости расширения НАТО на восток
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин последовательно разъясняет западным коллегам позицию РФ о недопустимости расширения НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, в Вашингтоне демонстрируют понимание российской позиции по НАТО.

Ранее спецпредставитель американского лидера Кит Келлог заявил, что США готовы прекратить расширение Североатлантического альянса к границам России, поскольку обеспокоенность Москвы по этому вопросу обоснована.

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