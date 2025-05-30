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13:17, 30 мая 2025Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о черноморской зерновой инициативе

Песков: Сейчас все сконцентрированы на переговорах между Россией и Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские власти сконцентрированы на прямых переговорах между Россией и Украиной, а безопасность судоходства на Черном море, вероятно, станет составной частью будущих договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В настоящий момент все сконцентрируются на прямых российско-украинских переговорах. Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия», — сказал он.

Песков также сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул. По его словам, переговорная группа будет готова к переговорам утром 2 июня.

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