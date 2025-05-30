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13:09, 30 мая 2025Мир

В Кремле сообщили об отправлении делегации в Стамбул

Песков: Делегация РФ отправляется в Стамбул и будет готова к переговорам 2 июня
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова к переговорам с представителями Украины в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Также сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков, отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров», — сказал представитель Кремля.

Песков также не исключил, что в случае, если переговоры на уровне делегаций окажутся результативными, в дальнейшем может состояться личная встреча президента России Владимира Путина с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара проводит консультации с Киевом по поводу переговоров, которые могут состояться 2 июня в Стамбуле, и вновь выразил готовность принять их.

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