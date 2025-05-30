В Кремле ответили на вопрос о личной встрече Путина, Трампа и Зеленского

Песков: Путин поддерживает возможность личной встречи с Трампом и Зеленским

Президент России Владимир Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, такие контакты востребованы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Однако, по его словам, такая встреча требует хорошей подготовки и может произойти только в случае результативных переговоров на уровне делегаций.

«Сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах двух стран. После этого, если такой результат, и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул. Политик отметил, что она будет готова к переговорам с Украиной в понедельник, 2 июня.