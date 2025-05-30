В Кремле исключили одну тему переговоров в Стамбуле

Песков: Будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами

Будущее европейской безопасности необходимо обсуждать с участием самих европейцев, так что переговоры в Стамбуле в понедельник, 2 июня, будут касаться исключительно диалога между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости в пятницу, 30 мая.

«Так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись. Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова к переговорам с представителями Украины 2 июня.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара проводит консультации с Киевом по поводу переговоров, которые могут состояться в начале июня в Стамбуле, и вновь выразил готовность принять их.