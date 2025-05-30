В МЧС задумали оповещать россиян об опасностях через домофоны

МЧС: Домофоны могут стать альтернативой радиоточкам и оповещать об угрозах

Домофоны в подъездах жилых домов могут стать альтернативой радиоточкам и оповещать граждан об опасностях и угрозах. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков во время встречи с журналистами, его слова передает агентство ТАСС.

По словам чиновника, на данный момент радиоточек почти не осталось, и в ведомстве задумали подобным образом использовать домофоны. «В определенный момент через них можно будет доводить до людей общий сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"» — объяснил министр.

Куренков подчеркнул, что в настоящее время вся система оповещения населения дорабатывается по разным направлениям. Так, в регионах активно используют СМС-рассылку, которая предупреждает о разных опасностях, включая неблагоприятные погодные условия. «Необходимо стремиться к максимальному охвату населения системой оповещения, учитывая разные категории населения, включая людей с проблемами слуха. Это одна из важнейших задач МЧС», — заключил глава ведомства.

На той же встрече Куренков рассказал, что МЧС России намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны в стране, преимущественно убежища и укрытия. Он добавил, что это одна из важных задач для обеспечения максимальной защиты россиян.

