В России собрались привести в порядок все убежища

МЧС планирует привести в порядок все убежища России, на это нужны 155 млрд руб.

МЧС Росссии планирует привести в порядок все объекты гражданской обороны в стране — в основном убежища и укрытия. На эти цели будут нужны около 155 миллиардов рублей, рассказал глава ведомства Александр Куренков, пишет РИА Новости.

По словам министра, необходимо выстраивать систему гражданской обороны, чтобы максимально защитить россиян. «Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране», — добавил Куренков.

Инвентаризация убежищ и укрытий в России завершилась в 2014 году. Затем началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. Работы выполняли в рамках программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», цель которой — минимизировать ущерб от военных действий, терактов, природных и техногенных катастроф.

Ранее в многоквартирных домах Таганрога собрались установить домофоны для быстрого прохода в бомбоубежища. Новые устройства оборудуют системой распознавания лиц, благодаря которым в здание можно будет попасть без ключей, пояснили в администрации города.