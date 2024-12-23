В бомбоубежища в российском регионе будут впускать по лицу

Мэр Таганрога: в городе появятся умные домофоны для прохода в бомбоубежища

В многоквартирных домах Таганрога установят умные домофоны для быстрого прохода в бомбоубежища. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава города Светлана Камбулова, добавив, что на данный момент укрытиями могут служить 387 городских подвалов.

Новые устройства оборудуют системой распознавания лиц, благодаря которым в здание можно будет попасть без ключей, пояснила мэр Таганрога. Благодаря интеграции в систему 112 эти же устройства будут информировать горожан об атаке БПЛА. В случае отсутствия угрозы информирования не будет — даже если при этом будут работать системы ПВО.

Список убежищ горожане могут найти на официальном сайте Администрации, напомнила ранее мэр Таганрога. Также есть интерактивная карта их расположения, добавила она.

ВСУ в ночь на 11 декабря попытались атаковать Таганрог ракетами. В результате оказалось повреждено промышленное предприятие, на парковке которого сгорело 14 автомобилей. Также под удар попала котельная на улице Циолковского. Люди при этом не пострадали.