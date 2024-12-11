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11:09, 11 декабря 2024Россия

Глава Таганрога обратилась к жителям после ракетной атаки ВСУ

Глава Таганрога Камбулова: список убежищ размещен на сайте администрации
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Светлана Камбулова

Светлана Камбулова. Кадр: Таганрог TV / YouTube

Глава Таганрога Светлана Камбулова обратилась к жителям города после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свое сообщение она опубликовала в Telegram-канале.

«Напоминаю, что список убежищ размещен на официальном сайте Администрации. Также есть интерактивная карта их расположения. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения», — написала мэр.

По ее словам, средства оповещения позволят оперативно получать сообщения в мобильное приложение «112.Таганрог—экстренные сообщения», если оно установлено на мобильном устройстве.

Камбулова отчиталась о проведенном заседании оперштаба после атаки ВСУ, где чиновники обсудили стоящие перед ними задачи. Мэр Таганрога подчеркнула, что целью ВСУ является запугивание людей, на что жители не должны вестись.

Украина пыталась атаковать Таганрог в ночь на среду, 11 декабря. Как сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал. Кроме того, вышла из строя котельная, из-за чего в 27 многоквартирных домах пропало теплоснабжение.

Таганрог, по неофициальным данным, могли атаковать дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. При этом ни городские, ни региональные власти не публиковали информации о типе сбитых над Таганрогом ракет.В сети опубликовали кадры последствий ракетной атаки ВСУ на город.

ЖЗЛ
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