В офисе Зеленского призвали создать все условия для наемников в ВСУ

Ирина Верещук: Мы должны создать все условия для воюющих за Украину наемников

Для иностранных наемников, воюющих в Вооруженных силах Украины, должны быть созданы все необходимые условия. Об этом заявила заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Должны как можно быстрее наработать благоприятную нормативную базу. Это важный шаг для того, чтобы привлекать еще больше воинов со всего мира в ряды наших Защитников», — написала она.

По словам Верещук, она координирует межведомственную платформу, занимающуюся вопросами тех иностранцев, которые служат по контракту в украинской армии. Она также обозначила круг вопросов, которые рассматривает орган: юридический статус наемников, социальные и медицинские гарантии.