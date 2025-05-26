Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 26 мая 2025Бывший СССР

Помощница Зеленского один день побегала с автоматом

Замглавы офиса президента Украины Верещук прошла курсы военной подготовки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Andr.Ivchenko / wikipedia

Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук прошла обучение на курсах национального сопротивления, где училась обращаться с автоматом. Она опубликовала фото в своем Telegram-канале.

«Прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки Киевской области», — сообщила чиновница.

По ее словам, курсы военной подготовки и такие центры должны работать в каждом регионе Украины, подчеркивается их значимость для укрепления национального единства. В качестве инструкторов Верещук видит ветеранов с реальным боевым опытом.

Ранее замглавы офиса президента Украины призвала готовить детей к войне с Россией. Верещук убеждена, что конфронтация между Россией и Украиной будет продолжаться столетиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад снял ограничения на поставки дальнобойных ракет Украине. Как это угрожает России?

    Вагнер Лав назвал самого талантливого одноклубника в ЦСКА

    Путин поинтересовался дефицитом картофеля в Белоруссии

    В Китае разработали новый аналог «Панциря»

    Вдова генерала Кириллова победила на праймериз в российском регионе

    Главу российского района задержали за создание ОПГ

    Экс-игрок киевского «Динамо» сравнил уровень чемпионата Украины с первенством водокачки

    Стюардесса решила засудить Airbus на миллиарды рублей из-за грязного воздуха в самолете

    На пляж выбросило человеческую ногу

    Помощница Зеленского один день побегала с автоматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости