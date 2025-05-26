Помощница Зеленского один день побегала с автоматом

Замглавы офиса президента Украины Верещук прошла курсы военной подготовки

Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук прошла обучение на курсах национального сопротивления, где училась обращаться с автоматом. Она опубликовала фото в своем Telegram-канале.

«Прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки Киевской области», — сообщила чиновница.

По ее словам, курсы военной подготовки и такие центры должны работать в каждом регионе Украины, подчеркивается их значимость для укрепления национального единства. В качестве инструкторов Верещук видит ветеранов с реальным боевым опытом.

Ранее замглавы офиса президента Украины призвала готовить детей к войне с Россией. Верещук убеждена, что конфронтация между Россией и Украиной будет продолжаться столетиями.

