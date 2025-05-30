В Польше признали технологическое превосходство России в беспилотниках

Дармолинский: РФ создает дроны, о которых Польша и НАТО могут только мечтать

Россия создает беспилотники, которые превосходят разработки Польши и большинства стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт Томаш Дармолинский в интервью изданию Gazeta.

«В плане беспилотников они создают такие вещи, о которых мы здесь можем только мечтать. Не только мы, но и большая часть НАТО», — сказал он.

При этом, по словам эксперта, Польша и страны НАТО недооценивают темпы технологического развития России, продолжая оперировать стереотипами о ее якобы «медленном прогрессе».

Ранее украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов раскрыл причины эффективности российских дронов, которые стали поражать цели за 40 километров от линии соприкосновения благодаря новой тактике. Эксперт отметил, что для поражения дальних целей Россия использует FPV-дроны диаметром в 10-15 дюймов с двойными аккумуляторами, что увеличивает дальность полета.