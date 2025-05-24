На Украине раскрыли причины эффективности российских дронов

Российские дроны стали поражать цели за 40 километров от линии соприкосновения благодаря новой тактике. Причины эффективности беспилотников раскрыл украинский специалист по связи Сергей Бескрестнов, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что для поражения дальних целей Россия использует FPV-дроны диаметром в 10-15 дюймов с двойными аккумуляторами, что увеличивает дальность полета. Кроме того, управление беспилотниками осуществляется с помощью ретрансляторов, размещенных высоко в небе.
Бескрестнов подчеркнул, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) находятся на линии соприкосновения, в то время как в тылу они практически не используются. Из-за этого логистические объекты оказываются уязвимыми.
Ранее украинский военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в атаке на Одессу утром 23 мая участвовали новые российские дроны, которые похожи на увеличенную версию барражирующего боеприпаса (ББ) «Ланцет».