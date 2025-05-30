В России кондуктор вышла на работу в футболке с надписью «привет, уроды» и поплатилась

На Алтае кондуктор вышла на работу в футболке с надписью «привет, уроды»

В Горно-Алтайске кондуктор вышла на работу с надписью «привет, уроды» и поплатилась — женщину отстранили от работы. Инцидент прокомментировали в Минтрансе республики, пишет «Подъем».

«Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы. Как пояснили в Союзе автопредпринимателей, это была замена действующего кондуктора», — сообщили там.

В Минтрансе добавили, что для исключения подобных случаев в дальнейшем в регионе проводится транспортная реформа, которая коснется не только обновления автопарка, но и работы над «культурой обслуживания».

Ранее в Чите детям из малоимущих семей вручили билеты в цирк шапито с надписью «бедолага». Это произошло после того, как сотрудники соцзащиты отправили в цирк официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей из малоимущих семей — пригласительных цирк выдал всего 7.