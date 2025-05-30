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10:24, 30 мая 2025Россия

В России младенец получил ожог от фена и не выжил

В Башкирии младенец получил ожог от фена, спасти его не удалось
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Башкирии младенец не выжил после получения ожога от бытового фена. Об этом сообщит Telegram-канал Mash Вatash.

Травму ребенок получил, находясь в колыбели. Фен рядом с ним положил отец. Почему мужчина сделал это, не сообщается.

После получения травмы младенца госпитализировали, для этого пришлось задействовать вертолет медицинской службы. Однако несмотря на усилия врачей спасти ребенка не удалось.

Ранее в Новой Москве четырехлетний мальчик упал в заброшенный колодец. Спасти его не удалось — ребенок получил не совместимые с жизнью повреждения.

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