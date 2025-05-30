В России нашли 16 лет уклонявшегося от службы в армии мигранта

В Приамурье нашли мигранта с паспортом РФ, он уклонялся от службы в армии 16 лет

Длительное время уклонявшегося от службы в Российской армии мигранта нашли в Приамурье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о мужчине, который поучил российский паспорт еще в 2009 году. Однако обязанность о постановке на воинский учет он не исполнил. Мужчина уклонялся от этого различными способами, отмечает канал. Он ссылался и на недостаток времени, и на якобы наличие военного билета на родине.

Теперь россиянину грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Ранее силовики провели рейд по местам скопления мигрантов в Подмосковье. Одним из них стала молельня, прихожанам которой вручили повестки в военкомат. В ходе проверки силовики выявили сразу несколько нарушений. Среди них — нарушения при осуществлении миссионерской деятельности, а также нарушение порядка пребывания в России иностранных граждан.