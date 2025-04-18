В России силовики вручили прихожанам в мусульманской молельне повестки в военкомат

Под Москвой прихожанам мусульманской молельни вручили повестки в военкомат

Посетителями подмосковной мусульманской молельни вручили повестки в военкомат. О рейде силовиков и активистов сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Речь идет о посетителях молельни в Старой Купавне. В ходе проверки силовики выявили сразу несколько нарушений. Среди них — нарушения при осуществлении миссионерской деятельности, а также нарушение порядка пребывания в России иностранных граждан.

Были среди прихожан и граждане России. Их обязали явиться в военкомат для постановки на воинский учет.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники военкомата выдали повестки не состоявшим на учете мигрантам. Рейд проходил на территории аэропорта Кольцово.