В России отреагировали на желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом Москвы

Депутат Чепа: Россия не хочет утечки деталей меморандума в СМИ раньше времени

Россия может ответить отказом на просьбу МИД Украины заранее предоставить вариант меморандума Москвы из опасений, что детали текста могут утечь в СМИ, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, это технический вопрос и позиция переговорного процесса, — сказал депутат. — Очень важно то, кто именно и как ведет переговоры, как все обсуждается. Это процесс, где многое зависит от персоналий и формата диалога».

Чепа предположил, что Москва не торопится делиться текстом меморандума с Киевом, опасаясь, что детали текста могут быть преданы огласки, а это может повлиять на ход переговоров.

«Возможно, не хотят, чтобы какие-то требования раньше времени утекали в СМИ, чтобы этим не воспользовались в нежелательном для нас ключе. В любом случае, здесь все на усмотрение руководителей», — заключил политик.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, что Украине необходимо заранее получить российскую версию меморандума, чтобы в делегацию страны вошли лица, полномочные обсуждать конкретные переговорные позиции. Он добавил, что Украина уже передала России свои представления по поводу урегулирования конфликта.