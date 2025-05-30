В России отзовут тысячи корейских машин из-за риска возгорания

Росстандарт: В России отзовут 99,3 тысячи автомобилей Hyundai

В России отзовут 99,3 тысячи автомобилей Hyundai. Причиной кампании стали риски возгорания в моторном отсеке корейских машин, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe, которые продавались с 2010 по 2015 год. У них предстоит заменить мультипредохранитель. Перечень VIN-кодов машин опубликован на сайте ведомства.

«Причина отзыва транспортных средств: изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке», — уточняет пресс-служба.

Ранее стало известно об отзыве тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за потенциального риска возгорания вследствие утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки. Дефект обнаружили в автомобилях, проданных с середины июля 2023-го по конец марта 2025 года. Указано, что использование версии ПО «в крайне редких случаях» может привести к увеличению вибрации двигателя. А это рискует повлечь за собой утечку в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления.