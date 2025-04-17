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18:23, 17 апреля 2025Экономика

Китайские машины GAC отзовут в России из-за риска пожара

GAC отзовет в РФ 16,9 тысячи кроссоверов GS8 из-за риска возгорания
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: GAC

Китайский автопроизводитель GAC отзовет в России тысячи машин из-за потенциального риска возгорания вследствие утечки топлива в соединении насоса высокого давления и топливной трубки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстандарта.

Речь идет о 16,94 тысячи кроссоверов GAC GS8. Дефект обнаружили в автомобилях, проданных с середины июля 2023 по конец марта 2025 года. Указано, что использование версии ПО «в крайне редких случаях» может привести к увеличению вибрации двигателя. А это рискует повлечь за собой утечку в соединении насоса высокого давления и топливной трубки высокого давления. Подчеркивается, что в исключительных случаях это может привести к возгоранию.

Российское представительство китайского автоконцерна GAC — ООО «Гак Мотор Рус» проинформируют владельцев машин, если их автомобиль попадает в указанную категорию. В кроссоверах увеличат момент затяжки гайки топливопровода, работу проведут бесплатно.

Ранее стало известно, что с января по март текущего года в России закрылось более 210 автосалонов китайских брендов, что в три раза больше, чем за тот же период годом ранее. Лидерами по числу прекративших работу точек стали бренды Bestune (26 закрытий) и Kaiyi (20 закрытий). Также в первую десятку вошли DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

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