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20:43, 30 мая 2025Россия

В России разрешили изымать машину после смерти осужденного за нетрезвую езду

КС разрешил изымать машину после смерти осужденного за нетрезвую езду
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Конституционный суд (КС) России счел правомерным изъятие транспортного средства после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии, в том числе если автомобиль является совместной собственностью супругов. Об этом сообщается на сайте суда.

В КС обратилась жительница Абакана, супруг которой в мае 2023 года был осужден за пьяную езду. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за то же самое. В сентябре того же года приговор вступил в законную силу, а спустя два месяца мужчины не стало. При этом конфискованный автомобиль был изъят у его супруги.

«30 мая 2025 года Конституционный суд РФ подтвердил правомерность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде», — сообщили в пресс-службе суда.

В КС пояснили, что несмотря на признание и защиту в России различных форм собственности, жизнь и здоровье людей, которым угрожает езда в нетрезвом виде, важнее. В связи с чем конфискация автомобиля соразмерна общественной опасности деяния. В суде также напомнили, что супруги должны в равной степени ответственно относиться к совместному имуществу. Таким образом, если один из них совершает преступление, предусматривающее конфискацию автомобиля, это ведет к ограничению имущественных прав невиновного в преступлении супруга. При этом смерть супруга, совершившего преступление, «не лишает данную меру ее изначально преследуемой цели, тем более если обвинительный приговор вступил в силу при жизни осужденного».

Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что за оправдание коррупции пора вводить наказание. По его словам, коррупция выворачивает суть экономики и власти и не может быть хорошей. В связи с чем оправдание коррупции опасно.

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