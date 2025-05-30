В России резко выросла преступность среди подростков

Бастрыкин: Преступность среди подростков выросла почти на 30 процентов

Преступность среди подростков выросла почти на 30 процентов. Об этом рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Ведомостям».

По его данным, в первом квартале 2025 года поступило более 5,9 тысячи сообщений о преступлениях, совершенных несовершеннолетними — это на 27,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В суд при этом направили более 2,2 тысячи дел — большая их часть связана с кражами и незаконным оборотом наркотиков.

Большая доля преступности среди подростков приходится на республики Карелия и Коми, а также Новгородскую область. Наименьшие показатели отмечаются в Москве и Чечне.

Ранее сообщалось, что в Дагестане осудят двух подростков, продававших огнестрельное оружие.

