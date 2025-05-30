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11:39, 30 мая 2025Экономика

В России вступило в силу ограничение суммы перевода при упрощенной идентификации

С 30 мая переводы по упрощенной идентификации ограничили в РФ 100 тыс. рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 30 мая перевести без открытия счета по упрощенной идентификации в России можно не более 100 тысяч рублей. О вступлении в силу закона, вводящего такой порог, напомнили в Центробанке.

Если гражданину необходимо перевести превышающую указанный уровень сумму, нужно будет пройти полную идентификацию, в рамках которой, помимо фамилии, имени, отчества, а также серии и номера паспорта, потребуется озвучить свой домашний адрес и ИНН. Еще одним вариантом совершения такой операции станет использование для нее своего банковского счета.

Одновременно новыми правилами увеличен с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации, указали в регуляторе.

«Новые нормы направлены на предотвращение непрозрачных операций, которые совершаются для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, в том числе с помощью дропперов», — подчеркнули в Центробанке.

Борьбой с дропперами там ранее объяснили и вступившее в силу 15 мая ограничение объема месячных переводов теми же 100 тысячами рублей. В ЦБ заверили, что критерием для попадания под действие нормы станет присутствие в базе регулятора, на информацию из которой при борьбе с мошенниками ориентируются российские кредитные организации, а добросовестным клиентам банков опасаться включения в нее не следует.

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