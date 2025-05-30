В России заявили о случаях необоснованного признания дезертирами бойцов СВО

Мерзлякова: Участились случаи необоснованного признания бойцов СВО дезертирами

В России резко выросло число случаев необоснованного присвоения бойцам специальной военной операции (СВО) статуса самовольно оставивших часть (СОЧ). Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, пишет Ura.ru.

«К сожалению, очень легко и часто безосновательно бойцам присваивается статус СОЧ. Нужно нести ответственность за присвоение этого статуса. Мы будем защищать честь наших солдат», — заявила Мерзлякова.

Омбудсмен связала тенденцию роста числа случаев незаконного признания военнослужащих дезертирами с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев присвоения статуса СОЧ.

Ранее сообщалось об участнике СВО из Нижнего Тагила, которого лишили денежного довольствия. Спустя несколько месяцев выяснилось, что военнослужащего незаконно объявили самовольно оставившим часть. После обращения в военную прокуратуру необоснованный приказ был аннулирован.